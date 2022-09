Vallen en opstaan bij wijkje met tiny houses in Sprang-Capelle: ‘De opslag is net een kermisschiettent’

Waalwijk verwelkomt eerste vluchtelin­gen in hotel: ‘Hier komen straks allerlei nationali­tei­ten’

WAALWIJK - Waalwijk is klaar voor de opvang van vluchtelingen in het voormalige NH-Hotel in Sprang-Capelle. Maandag kwam de eerste groep aan: 13 statushouders uit Eritrea en 10 Oekraïners. ,,Mensen moeten nu eerst tot rust komen.”

12 september