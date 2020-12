Valt er voor de jeugd nog wat te beleven? Waalwijk gaat verveling te lijf met Go Urban

Honderden gelovigen naar drive-in kerkdienst in corona­brand­haard Hank: ‘Dit moeten we niet willen’

20 december HANK - Midden in de lockdown komen in Hank aanstaande donderdag honderden mensen bij elkaar voor een drive-in kerkdienst. Ondanks dat de gelovigen hun auto niet mogen verlaten, vindt het CDA het niet verstandig dat ‘de grenzen worden opgezocht'. ,,We hebben in Altena al veel te hoge besmettingscijfers”, zegt raadslid Gerard Paans. De gemeente Altena onderzoekt of de kerkdienst juridisch gezien mag.