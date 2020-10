Valt het allemaal wel mee dus? ‘Weinig klachten over rommel park Vlijmen’

VLIJMEN - Heusden krijgt de laatste tijd amper nog meldingen of klachten over vervuiling in het Van Greunsvenpark in Vlijmen. En nu de BOA’s weer meer tijd hebben voor andere taken dan controle op naleving van de coronarichtlijnen, zal hun aanwezigheid nog eens een positief effect hebben.

Dat schrijven burgemeester en wethouders van Heusden aan Heusden één, de partij die onlangs de vervuiling in het park aankaartte. Fractievoorzitter Hannie van den Dungen vroeg zich wat het college gaat doen aan de in haar ogen toenemende vervuiling in het nog niet zo lang geleden volledig opgeknapte park, tussen het gemeentehuis en het winkelcentrum rond het Plein.

Jongeren worden aangesproken

Het college erkent dat met name in de eerste helft van dit jaar klachten zijn gekomen over vooral zwerfvuil, hondenpoep en vooral het onderhoud van het park. ,,We weten dat bijvoorbeeld bij de jongeren ontmoetingsplaats (JOP) afval achterblijft.” Overigens was het totaal aantal klachten niet veel hoger dan in andere jaren.

De gemeente erkent dat begin dit jaar niet vaak is gecontroleerd in het park, omdat de BOA's vooral bezig waren met handhaving van de noodverordening vanwege corona. Inmiddels lopen ze weer wat vaker door het Van Greunsvenpark en spreken ze jongeren aan dat ze hun afval moeten opruimen. Ook de jongerenwerkers hebben regelmatig contact met de jeugd die zich bij de JOP ophoudt.

Onderzoek naar cameratoezicht

Daarnaast onderzoekt Heusden nog of mobiele cameratoezicht mogelijk is op plaatsen waar overlast is. Dat gebeurt dus niet specifiek naar aanleiding van overlast in het Van Greunsvenpark, licht een woordvoerder desgevraagd toe. ,,Het is meer in z'n algemeenheid een keer geopperd. Je mag echter niet zomaar overal een camera plaatsen. Er moet bijvoorbeeld een goede aanleiding voor zijn en je moet het melden. Maar als het mag en we schaffen er een aan, dan kan een mobiele handig zijn omdat je die dan gemakkelijk kunt verplaatsen als er aanleiding toe is.”

Het college merkt overigens op dat niet alleen de ‘jop-jongeren’ verantwoordelijk zijn voor het afval dat achterblijft. Bij de JOP staan regelmatig ook mensen ‘die al jaren geleden de volwassen leeftijd hebben bereikt en zich ophouden bij de JOP of rondhangen bij de bankjes in het park en bier drinken'. Daarnaast is het park een doorgaande route, ‘en ook passanten laten soms afval achter'.