Van 39 euro tot bijna 10 miljoen: corona-steun in De Langstraat en Altena

Zes appartemen­ten in klooster prima, niet nog eens acht erbij

14 juli ELSHOUT - Zes appartementen plus een woning in een deel van het voormalige klooster aan de Kerkstraat in Elshout. Heusden wil best meewerken aan dat plan van eigenaar Ronald van Sluisveld. Maar de bouw van nog eens acht appartementen op het achterterrein ziet Heusden niet zitten. Of dit gevolgen heeft voor de plannen is nog onduidelijk.