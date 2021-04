Van alles mis bij controle bedrijven Kasteeldreef Drunen; burgemeester wil pand growshop voor jaar sluiten

‘Elektri­sche installa­tie in hallen Kasteel­dreef voldeed aan eisen’

28 januari DRUNEN - De elektrische installatie in alle loodsen aan de Kasteeldreef in Drunen, waar in december een grote brand woedde, was in najaar 2019 in orde. En de gemeente Heusden wist hoeveel bedrijven daar waren gevestigd, bedrijven die daar allemaal mochten zitten.