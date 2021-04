Van alles mis bij controle bedrijven Kasteellaan Drunen; burgemeester wil pand growshop voor jaar sluiten

Trappelen van ongeduld om op het school­plein te leren rekenen

13 april OUDHEUSDEN - Rekenen buiten op het schoolplein? Taal leren in een estafette in de buitenlucht? Dat is voor de leerlingen van de Dromenvanger bijna dagelijkse kost. Deze dinsdag waren ze nog wat langer buiten tijdens de Nationale Buitenlesdag. Voor deze basisschool is dat niet nieuw. Integendeel, op de speelplaats rekenen en taal oefenen is in het onderwijs structureel geïntegreerd. “Je zet de hersenen op een andere manier aan het werk.”