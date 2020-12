‘Van Alles Wat’ in eerste jaar al beste lunchroom van Noord-Brabant

update Winkels in Heusden mogen voor Kerst stuk langer open. Maar niet allemaal

3 december INTRO: Goed nieuws voor ondernemers in Heusden. En voor iedereen die er in de aanloop naar Kerst boodschappen wil doen of wil winkelen in de centrumgebieden. De winkels daar mogen de dagen voor Kerst langer open zijn. Bij de gemeente Waalwijk zijn nog geen verzoeken binnengekomen. In Loon op Zand gelden ook ruimere tijden.