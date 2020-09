Van avondjurk to hippe legging: Josien (86) breit en ontwerpt kleding voor Barbie

Vrachtwa­gens in Baardwijk? ‘De boa’s hebben nog nooit een overtre­ding gezien’

12 september WAALWIJK - Inwoners van Baardwijk zullen nog even vol moeten houden. De gemeente Waalwijk is niet van plan (extra) maatregelen te nemen om te voorkomen dat vrachtwagens via een afrit van de A59 hun woonwijk in rijden. Dat zegt het college op vragen van de politieke partij Lijst IJpelaar.