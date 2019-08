Van de bank, uit de bijstand! Gemeente Waalwijk start meerdere experimenten om dat voor elkaar te krijgen

COLUMN ‘Buck toonde zijn emoties. Wist ons daarmee tevens te straffen en te paaien’

4 augustus Boeken zijn in mijn vakantiekoffer even belangrijk als schone onderbroeken. Op de camping las ik deze week het nieuwe boek van een bioloog die net als ik in Waalwijk opgroeide en op het Mollercollege zat. Frans de Waal werd wereldberoemd door zijn apenstudies. Zijn nieuwste boek, ‘Mama’s laatste omhelzing’, is fascinerend leesvoer over emoties bij dieren. Het kofferde met me mee richting Achterhoek.