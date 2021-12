Van der Weijden stopt met politieke avontuur in Waalwijk: zwemmer heeft verhuisplannen

WAALWIJK - Maarten van der Weijden stopt na de verkiezingen in maart met zijn politieke avontuur in Waalwijk. De landelijk bekende zwemmer kwam in 2018 via voorkeursstemmen voor de VVD in de gemeenteraad. Hij staat nu niet meer op de kieslijst, mede door verhuisplannen.