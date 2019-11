Van ‘een beetje zorgen', naar ‘beter dan verwacht'.; BillyBird wil nooit meer weg uit Het Run

Een béétje bezorgd was hij afgelopen voorjaar wel, geeft Maarten Derks van BillyBird toe. Want je kunt dan wel Het Run in Drunen gaan exploiteren, ervaring met openlucht chloorbaden hadden ze bij het recreatiepark uit Volkel niet. ,,En er moest in korte tijd van alles worden geregeld. Hoe zou het gaan met het personeel? Dat soort dingen. Maar eigenlijk viel alles in één week op z'n plek", blikt Derks terug op de start.