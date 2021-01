Van een dansschool in Waalwijk naar de chachacha in het holst van de nacht: ‘Dansen zit in onze poriën’

Het is vrijdagochtend nog pikkedonker als Rémi en zijn vrouw Debbie in de woonkamer stoelen, salontafel en bank aan de kant schuiven om te dansen. Een vreemd tijdstip? In onze ogen wel, voor Amerikanen niet: in Austin is het zeven uur vroeger. Rémi en Debbie volgen danslessen op afstand: vanwege corona kon hun in september geplande emigratie naar Texas niet doorgaan om daar voor een dansschool te gaan werken.