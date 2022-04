Van familie hoefde opa die kleindochter (7) verkrachtte de cel niet in, maar rechtbank geeft langere straf dan geëist

Dat houdt in dat de man een jaar de gevangenis in draait voor het verkrachten van zijn kleindochter in juli 2020. De man, verslaafd aan porno, vergreep zich drie of vier keer aan zijn kleindochter. Hij bekende dat hij z’n kleindochter alleen betastte, maar de rechtbank oordeelde dat hij het meisje heeft verkracht. Het misdrijf kwam uit toen het meisje het tegen oma vertelde.