Van Gerwen eenvoudig ronde verder in Players Championship Finals

Repair Café Altena: Soms is kapot ook écht kapot

22 november ‘Waardeer het, repareer het’ is de slogan van de nieuwe campagne van SIRE. Want we lijken het een beetje verleerd te zijn om spullen te (laten) repareren. In Repair Café Altena draaien ze er hun hand niet voor om. Toch geldt ook hier: stuk is soms ook gewoon écht stuk.