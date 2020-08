Van kanon in de voortuin tot wonen in de oude bank

Wat heb jij nou aan de gevel hangen?WAALWIJK - Sommige mensen fleuren hun woning of tuin op met vlinder- en vogelsymbolen uit het tuincentrum. Da’s leuk, maar wel standaard. Maar er zijn ook mensen die iets meer willen zeggen. Met bijvoorbeeld een kanon in de voortuin, of een fraai stukje monnikenwerk aan de gevel. En wie woont er in ‘De Bank’.

Volledig scherm Nieuwe Vaart, Sprang-Capelle: het kanon is gewoon een stukje hobbywerk. © Gert-Jan Buijs

Het kanon, Sprang-Capelle

Wat Vin Geenen in zijn voortuin aan de Nieuwe Vaart in Sprang-Capelle heeft staan is - letterlijk - een schot voor boeg. Het heeft veel weg van een doe-het-zelf mobiel kanon. ,,Dat is het ook”, zegt Vin, die toevallig tussen de middag net even thuiskomt om de hond uit te laten.

,,Het onderstel is eigenlijk een ouwe skelter, waarvan ik dacht wat moet ik ermee? Ik heb de wielen eraf gehaald en aan de andere kant vastgezet, er zit een deel van een oude stikmachine in en met een buis eraan is het ineens een kanon. Hoe lang ik ermee bezig ben geweest? Anderhalf uur.”

En nee, het staat er niet ter afschrikking van deze of gene. ,,Ik had gewoon nog wat spullen liggen.” Hij wijst op de ‘demper’ die aan het eind van de buis zit. Of we die misschien herkennen. Die lijkt nogal op een zo’n metalen bestekbak van Action of Ikea ...? Met die gaten? ,,Precies”, zegt Vin.

‘t Gezeit, Waalwijk

Volledig scherm 't Gezeit, Waalwijk; verwijzing naar het verleden. © Gert-Jan Buijs

Namen van huizen willen nogal eens verwijzen naar het verleden en hier aan de Jan Sluytersstraat in Waalwijk is dat ook zo. ,,Het heeft te maken met deze locatie”, zegt bewoonster Marije van Neerven. ,,Maar dat is ook alles wat ik weet.” En ze geeft het nummer van haar schoonvader Kees Keetels. ,,Die heeft het erop gezet.”

Keetels vertelt er graag over. ,,Vroeger had je hier in Baardwijk de Akkers, vandaar de Akkerlaan, en de Gezeiten. Gezeiten betekende eeuwen gelden dat je je gesetteld had, dat je een huis had en dat je je ergens gevestigd had. Een gezeit is ook een akker. Daar zijn ze het gebied naar gaan noemen. Mijn vader was boer, die zei ‘ik ga naar het gezeit’. Om die geschiedenis te bewaren heb ik ons huis ‘t Gezeit genoemd.

Voor zijn schoolgaande kinderen leverde het nog wel een pesterijtje op. ,,Jullie zijn van gezeik, kregen ze te horen.”

Het monnikenwerk, Nieuwkuijk

Volledig scherm Het monnikenwerk, Nieuwkuijk, gemaakt door een monnik van de abdij Mariënkroon. © Gert-Jan Buijs

Zoals wel vaker is ook het gevel-statement aan het huis van Tonny de Groot aan de Goudenregenstraat in Nieuwkuijk een idee geweest van de vorige bewoners. ,,Ik weet alleen dat het gemaakt is door een monnik van de abdij Mariënkroon. Ik vind het ook heel mooi en iets wat mooi is dat moet je gewoon laten zitten.”

Gelukkig heeft ze nog contact met de vorige bewoonster: Frieda Litzroth. Die vertelt er er maar al te graag over. ,,Het zijn vier kraaien in een nest - twee grote en twee kleine - in een bootje. Die kraaien dat zijn mijn man en ik en onze twee dochters. Het bootje verwijst naar De Nieuwe Wiel, vlakbij het huis. Mijn man viste daar altijd in zijn bootje. Wij hadden gehoord dat een monnik - zijn naam ben ik vergeten - zulke mooie werken maakten in keramiek en glas. Wij vroegen hem of hij iets voor ons wilde maken en hij ging akkoord.”

Wonen in de Bank, Elshout

Volledig scherm Hier zat ooit de Rabobank, vandaar! © Gert-Jan Buijs

Op het witte voorportaaltje van de woning van Angelique Heddes aan de Kerkstraat in Elshout prijkt in grote letters De Bank. Nu weten echte Elshouters wel dat daar ooit de Rabobank zat, maar als je er als niet-kenner voorbij rijdt frons je wellicht toch even de wenkbrauwen. ,,Alle Rabobanken in de regio zagen er destijds zo’n beetje hetzelfde uit”, zegt ze. ,,Als ik hier in het dorp vertel waar ik woon, dan zeggen ze ‘gij woont in de bank, dus dat heb ik ook maar op gezet.”

Nu drijft ze er een yoga- en massagepraktijk - Yogamass- in de ruimte waar ooit de pinautomaat tegenaan zat. Aan een witgeverfd vlak kun je nog zien waar de geldautomaat gezeten heeft. ,,Het gebeurt nog weleens dat mensen met een pasje uit de auto stappen om te gaan pinnen.”

Haar huiskamer is nu de plek waar cliënten zaten te wachten tot ze aan de beurt waren voor het loket of een afspraak in het kantoortje van de bankdirecteur.