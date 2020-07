Van Loon naar de rechter. Vertraging dreigt voor plan Steenenburg

Perfecte zebravink levert Rowdy van Son een boom op in Vlijmen

1 juli VLIJMEN - Het werd echt een dingetje in Vlijmen de afgelopen jaren: Rowdy van Son was al een paar keer wereldkampioen geworden met een van zijn zebravinken, maar de gemeente had voor hem nog geen boom laten planten. Terwijl andere sporters - zoals Lars Boom en Michael van Gerwen - wel dat eerbetoon ten deel was gevallen toen zij ‘s werelds beste werden.