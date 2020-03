Van luisterend oor tot medicijnen halen en hond uitlaten; coronahulp Wijk en Aalburg en Veen

WIJK EN AALBURG/VEEN - In Wijk en Aalburg en Veen is Coronahulp Wijk en Aalburg/Veen in het leven geroepen, om elkaar daarmee in deze moeilijke tijden bij te staan.

Elsbeth Flipsen is één van de initiatiefnemers. ,,We zijn begonnen als een Facebookgroep maar doordat de meeste ouderen toch niet op Facebook zitten, proberen we nu ook via flyers onze doelgroep te bereiken", vertelt ze.

,,We gaan flyers bezorgen bij winkels, huisartsen, apothekers en noem maar op, zodat de mensen weten dat wij er voor hen kunnen zijn."

Bedrijven werken goed mee

Flipsen is blij dat de Jumbo-supermarkten in beide dorpen ook al hun medewerking verlenen. ,,We zijn gevraagd of we willen meewerken en er publiciteit aan te geven. We trekken graag samen op", licht Carol Duijzer van Jumbo Wijk en Aalburg toe.

Flipsen is trouwens erg te spreken over de medewerking van veel bedrijven. ,,We hebben als hulpgroep een telefoon gekregen, een simkaart en de flyers worden gratis gedrukt."

Medicijnen halen, luisterend oor, hond uitlaten

Boodschappen doen, medicijnen halen, hond uitlaten, oppas regelen, een luisterend oor bieden of iets anders, de Coronahulp Wijk en Aalburg/Veen wil de helpende hand bieden.