Van Mossel blijft op overnamepad en lijft Opel Garage Vervloet in België in

Toch nieuwe start voor Top1Toys in Vlijmen, met ander pand en nieuwe eigenaar

7 januari VLIJMEN - Wilbert van de Ven zou op 31 december de deuren van Top1Toys in Vlijmen definitief sluiten. Vanwege corona gebeurde dat eerder. En toch gaat de speelgoedwinkel op de Vliedberg weer open. Maar dan in het pand ernaast, waar nu nog Bas van Doorn Tweewielers is gevestigd, en met een nieuwe eigenaar Olaf van Gestel (51). Het bedrijf van Van Doorn verkast naar het huidige pand van Top1Toys Vlijmen.