Van Mossel grootste autobedrijf van Nederland

Tijd dringt voor Zidewinde: het wachten is op exploitant

20 november SPRANG-CAPELLE - De tijd dringt. Cultureel centrum Zidewinde in Sprang-Capelle is nog hard op zoek naar een nieuwe exploitant. Per 1 januari stoppen de huidige beheerders. Stichting Cultureel Centrum Zidewinde is in gesprek met diverse mogelijke opvolgers. Om onrust onder de verenigingen weg te nemen, wil ze nu snel een nieuwe exploitant presenteren.