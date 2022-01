Van Os bijt zich vast in De Bellaard: ‘Drie weken na herstel bermen is het alweer rampzalig’

‘Nee’ tegen uitbrei­ding bedrijven in buitenge­bied Altena van tafel. Het wordt nu ‘kritisch kijken’

ALTENA - De politiek in Altena doet een handreiking aan niet-agrarische bedrijven in het buitengebied die willen uitbreiden. In de plannen ‘Visie op Werken in Altena’ stond nadrukkelijk dat hieraan niet meegewerkt wordt, de gemeenteraad wil dit toch wat nuanceren.

