Van sport, muziek tot theater: GO Waalwijk Festival strijkt neer in centrum

Waalwijk wil graag jong en oud kennis laten maken met sport en cultuur. Bij het GO Waalwijk Festival laten tientallen organisaties, clubs en verenigingen zien wat ze in huis hebben. Het festival duurt van 11.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen diverse sporten uitproberen. Verder zijn er dansoptredens en creatieve workshops. Ook voor mensen met een beperking is veel aandacht.

Het gratis festival dat samen valt met de koopzondag, is in een groot deel van het centrum. Rond het Raadhuisplein, Winterdijk, stadstuin bij de Hooisteeg, de Markt en winkelcentrum De Els is van alles te doen. Er wordt deze dag ook de Inspiratieprijs uitgereikt aan persoon of organisatie, die zich op een bijzondere manier vrijwillig inzet. De band Time Out sluit de dag om 17.00 uur af met een optreden in de stadstuin. Het programma is te vinden op www.gowaalwijk.nl/festival.