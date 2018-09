Van start met een gratis ontbijt tijdens de burendag in Sprang Capelle

SPRANG-CAPELLE - Landelijk organiseren meer dan 6100 buurten de jaarlijkse burendag. In Sprang Capelle worden ook diverse activiteiten georganiseerd en is er een officiële opening.

De nationale burendag is een initiatief van het Oranje fonds en Douwe Egberts. Het doel is om, naast het dichter bij elkaar brengen van de buren, ook een gezelligere, socialere en veiligere buurt te krijgen.

Genieten van ontbijt

Frans Andriessen van de Plus Supermarkt staat zichtbaar te genieten als hij ziet hoeveel mensen samen aan het ontbijt zitten. "Ik vind het geweldig om te zien dat de mensen het zo naar hun zin hebben. Ze kunnen kiezen uit diverse broodjes en beleg, lekkere bolussen, fruit en jus d"orange. Vanuit de Douwe Egberts bus wordt gezorgd voor koffie en thee. Eigenlijk zou het ontbijt op het Raadhuisplein zijn maar daar konden we de DE bus niet kwijt dus we zijn naar de parkeerplaats uitgeweken", vertelt Andriessen. " Samen met de lokale ondernemers hebben we een braderie georganiseerd waar ook oude ambachten te bewonderen zijn. Deze is vanaf 10 uur geopend", vervolgt hij.

Volledig scherm Oud Ambacht braderie, Sprang Capelle © Jeannette Trum

Een eindje verderop heeft Buurthuis Vrijhoeve aan de Akkerwinde de deuren opengezet. Hier kunnen mensen binnenlopen voor een kopje koffie met wat lekkers en een praatje. "We waren van plan om buiten een terras op te zetten maar het weer werkt niet mee", vertelt Hans Beunk, voorzitter van de Stichting Buurtwerk Vrijhoeve. De naaste buren van het buurthuis lopen binnen om kennis te maken en om te vragen welk activiteiten het buurthuis allemaal organiseert.

Springkussen

Een andere buurtactiviteit vindt plaats aan de straat de Reiger. Voor de kinderen is hier een overdekt springkussen neergezet. Voor de lunch van ruim 100 personen staan de tafels en banken al klaar. Er is een wandeltocht georganiseerd in het nabijgelegen natuurgebied. Vlakbij is de brandweerkazerne waar een veiligheidsdorp wordt gebouwd. De kinderen kunnen hier brandjes blussen. Zowel de politie als brandweer staat klaar met veiligheidstips. Maar voor de bewoners van zowel de Reiger als Walstro staat een officiële opening van hun bruggetje op het program

Volledig scherm Springkussen burendag de Reiger, Sprang Capelle © Jeannette Trum

De 3 bruggetjes in Sprang Capelle

Ongeveer 3 jaar geleden kregen de bewoners van de Reiger en Walstro de mededeling van de gemeente dat er 2 bruggetjes zouden verdwijnen. Deze zijn een verbinding met het halve zolen pad en het nabijgelegen natuurgebied. "Onze hele wijk was het erover eens dat dit niet mocht gebeuren. De gemeente wilde bezuinigen en dat ging ten koste van de bruggetjes. Tijdens een bijeenkomst in Zidewinde hebben wij de gemeente een tegenvoorstel aangeboden met steekhoudende argumenten. Daarop kregen wij het advies zelf te gaan lobbyen bij de politieke partijen", vertelt Marleen van Decabel. "Dat was natuurlijk tegen geen dovemansoren gezegd. Een van onze voorstellen was dat wij de bruggetjes zouden onderhouden. Het mooie is dat wij niet alleen nieuwe bruggetjes gekregen hebben maar dat het onderwerp ook is doorgetrokken naar Waalwijk. Uit deze hele situatie is ook het ontstaan van ons buurtpreventieteam voortgekomen. En, alle buurtbewoners hebben geld gedoneerd zodat we nu een eigen AED apparaat hebben". Na een korte speech van Hans Beerens is het aan burgemeester Nol Kleijngeld het lint bij een van de bruggetjes door te knippen.

Volledig scherm Mededeling bij een van de bruggetjes thv de Reiger, Sprang Capelle © Jeannette Trum