Van ‘uitzichtloos’ naar een baan. Hoe dat kan? Maatje maakt ‘t verschil

Waalwijk maakt bomenbe­leid: minder snoeien en kappen én een betere mix

10:25 WAALWIJK - Last van de blaadjes, bloesem, stuifmeel of schaduw van een boom? Waalwijkers hoeven bij hun gemeente niet aan te kloppen voor een kapvergunning. Dat staat in het nieuwe ‘bomenbeleid’. ,,Bomen zijn niet alleen mooi", zegt wethouder Dilek Odabasi. ,,Ze geven ook schaduw, nemen CO2 op, houden water vast en zuiveren de lucht.”