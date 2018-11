Van vijftig naar slechts drie! Bezoekers Sintintocht leren snel

Onrust in Besoyense­straat onnodig: werk voor riool, niet voor fiets­straat

15:43 WAALWIJK - Het was even schrikken voor sommige bewoners van de Besoyensestraat in Waalwijk. Wat moest die aannemer bij hen in de straat? Het zou toch niets te maken hebben met de omstreden plannen om de snelfietsroute via de Besoyensestraat te laten lopen. De onrust blijkt onnodig.