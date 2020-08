Van Waalwijkse rijlaarzen voor de Oranjes tot de schoenen van Johan Cruijff

WAALWIJK - Elke dorp of stad heeft ze wel. Een familie die een dorp al jarenlang kleur geeft. Omdat ze er al generaties lang wonen of omdat ze overal bij betrokken zijn. Deze week: familie Duquesnoy uit Waalwijk met een lang verleden in de schoenenindustrie. Van rijlaarzen voor prinses Beatrix tot de schoenen van Johan Cruijff.

Wie kan er zeggen dat-ie ooit aan de kuiten van prinses Beatrix heeft 'gesleuteld'? Anton Duquesnoy (1913-2007) kon er prat op gaan. Hij deed dat overigens niet, want in De Klopkei, het lijfblad van heemkundekring De Erstelinghe, rept Duquesnoy, die na zijn 80ste zijn leven aan het papier toevertrouwde, er met geen woord over in een speciale editie. Zijn zoons - Ad (77), Ton (75), Hans (73), René (69) en Marcel (67) - doen dat wél. Allen geboren in de Stationsstraat en in 1955 verhuisd naar de marechaussekazerne aan de Grotestraat in Besoyen.

,,Ons vader kwam regelmatig op paleis Soestdijk", zegt Ad, ,,want ook voor prins Bernard en Claus maakte hij rijlaarzen. Bernard paste ze nooit; pa gaf ze af aan de stalmeester van de Koninklijke Stallen. Die had dezelfde maat. Hij moest de laarzen inlopen om te voorkomen dat Bernard kapotte voeten kreeg."

Paardenhandel

De naam Duquesnoy klinkt Frans. ,,We komen oorspronkelijk uit België", weet René, die de hele stamboom van de familie heeft uitgezocht. Ze zaten in de paardenhandel. Rond 1675 kwam Philippe Duquesnoy naar de wekelijkse paardenmarkt in Waalwijk. Hier leerde hij zijn latere vrouw kennen en is hier gebleven. René: ,,Onze opa is een orthopedische schoenmakerij begonnen in 1928. Na zijn overlijden is die overgenomen door ons vader en zijn broer." Hans: ,,Die branche was veel lucratiever dan de rijlaarzen, dus daarom hebben ze zich erop toegelegd."

Johan Cruijff

Iemand die naast orthopedisch schoeisel uitstekende rijlaarzen vervaardigt, moet ook een perfecte leest kunnen maken voor een voetbalschoen. Zo kwam op een doordeweekse dag Johan Cruijff in zijn werkplaats. Een bezienswaardigheid natuurlijk. Ton: ,,We wisten nergens iets van, want niemand mocht het weten." Ook Mies Stibbe, de echtgenote van de steenrijke Vughtse schoenenfabrikant Bloch & Stibbe/Hollandia, was er kind aan huis - figuurlijk dan. René: ,,Ze liet een grote wagen voorrijden, met particulier chauffeur. Dan moest vader met die man naar Den Haag om een speciale stof uit te zoeken. Daar maakte hij schoenen van, passend bij haar avondtoilet." Orthopedisch: mevrouw Stibbe was moeilijk ter been.

Doorgeven

Quote Ik ben met pensioen, maar om toch wat om handen te hebben ben ik gaan werken bij een orthope­disch schoenma­ker hier in Waalwijk Marcel Duquesnoy De passie voor orthopedisch schoeisel heeft pa Duquesnoy grotendeels kunnen doorgeven. Zoon Max, die op 69-jarige leeftijd overleed, nam de zaak over. Marcel: ,,Op de lts heb ik voor schoenmaker geleerd, daarna jaren in de kleinlederwaren gewerkt, later de leren riemen. Ik ben met pensioen, maar om toch wat om handen te hebben ben ik gaan werken bij een orthopedisch schoenmaker hier in Waalwijk."

Ook Ton trad in vaders voetsporen. ,,Door toedoen van mijn vader ben ik bij Bloch & Stibbe/ Hollandia terechtgekomen en in de jaren 70 overgegaan in Helioform in Drunen. Ik was er hoofd personeelszaken en zat vijftig jaar tussen de schoenen."

Ad begon als stagiair ook bij schoenenfabriek Bloch & Stibbe, maar koos na zijn diensttijd voor de functie van hoofd inkoop bij Koninklijke Verhulst Luchtbehandeling. René zag meer in de autoschade, werd autospuiter bij het Waalwijkse bedrijf Waveem. Hans wilde inkt aan zijn vingers en ging bij de Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen in Waalwijk aan de slag om mee te werken aan het destijds vermaarde Waalwijkse weekblad De Echo van het Zuiden. Een halve eeuw lang in de grafische industrie een boterham verdiend.

Quote Vroeger had iedere Waalwijker wel een familielid die in de schoenindu­strie werkte of had gewerkt. Nu niet meer Ad Duquesnoy

Rode draad: allemaal bijzonder honkvast. Waalwijk verhandelt miljoenen paren schoenen. Maar een échte schoenenstad, nee, dat is hun stad volgens de mannen Duquesnoy niet meer. Ad: ,,Vroeger had iedere Waalwijker wel een familielid die in de schoenindustrie werkte of had gewerkt."

Bijna alle schoenfabrieken zijn verdwenen, net als de schoenmakers. De stad is onherkenbaar veranderd. Ad: ,,Als ik nu door de Stationsstraat loop, kom ik bijna nooit meer iemand van vroeger tegen. Jammer."