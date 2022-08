Van westerndorp tot Elfstedentocht: Oudendijk pakt weer uit tijdens vijfjaarlijkse feestweek

Het is een onderdeel van een hele feestweek waarvoor de vijf buurtverenigingen en de Oranjevereniging Wilhelmina samenwerken om er wat moois van te maken.

Het is zaterdag bij het vallen van de avond druk, heel druk zelfs, op d’n Oudendijk. Het is een bekend gegeven dat eens in de vijf jaar de bewoners flink uitpakken. En dat is ook nu weer zo.

Mooi man

Het begin al bij binnenkomst via de Middelvaart. Bewoners daar hebben gekozen voor het thema Hollandse hits. Mooi, mooi, mooi man van Mannenkoor Karrespoor en Kom van dat dak af van Peter Koelewijn zijn er te horen en zijn ook uitgebeeld. Zo heeft elke buurtvereniging zijn eigen thema.

Vaak spelen ze in op de actualiteit, zoals op ’t Lêêg End, waar restaurants wegens personeelsgebrek gesloten zijn. Het Nederlands Elftal is eveneens thuis in het Oranjedorp en bij Jan Kolff is te zien dat hij in 1997 de Elfstedentocht meereed.

Miniatuurkermis

Een garage is omgebouwd tot een groot aquarium. Bij een ander huis staat een grote octopus en verderop waan je je in een westerndorp. In de Hollandse hoek is een heuse Hollandse miniatuurkermis die de aandacht trekt.

Soms moet je even om een hoekje kijken om weer wat moois te ontdekken. Kortom, bij haast elk huis is wel iets te zien. Bezoekers genieten ervan. Je hoort uitsluitend positieve reacties. ,,Het is altijd weer fantastisch en anders”, zegt Robert Salomons uit Woudrichem. ,,De sfeer is geweldig. Ook in de feesttent.”

Ada van Vianen, een van de deelnemers: ,,Weken zijn we bezig geweest, maar het is ontzettend leuk om te doen. In de feestweek ben je één familie. En het heeft ook wel wat, een straat vol mensen zoals vanavond.”