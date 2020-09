Van Wijlens als instant-burgemeesters: ‘Geweldig als je iets kunt oplossen’

SPRANG-CAPELLE - De ondernemersfamilie Van Wijlen is in heel Sprang-Capelle bekend. Als er iemand in het dorp hulp nodig heeft, is de familie nooit ver weg. ,,We hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel", zeggen de neven Bert en André van Wijlen.

Een allround-installatiebureau kan telefoontjes verwachten over kapotte cv-ketels, rammelende verwarmingen. Een bedrijf dat de kost verdient met infra- en cultuurtechniek krijgt belletjes over te maaien sloten, het onderhoud van sportvelden, straatwerk. Dat je wordt geraadpleegd over de openingstijden van het zwembad, past niet bij de corebusiness.

Voordat de wereld van het internet zijn intrede deed, waar je met een paar muisklikken nagenoeg alles te weten kunt komen, werden de ondernemers Bert van Wijlen (68) en zijn neef André (54) meer dan eens gebeld over baantjes trekken in Zidewinde of andere triviale zaken in Sprang-Capelle.

Opgestroopte mouwen

Je zou denken: daarvoor moet je bij de gemeente zijn. Ambtenaren, misschien een wethouder. De burgervader daarmee lastig vallen is een brug te ver natuurlijk. Maar de Van Wijlens zijn instant-burgemeesters in het dorp. Mannen waarop je kunt bouwen, die je zomaar niet in de steek laten. Zonder ambtsketen, met opgestroopte mouwen. Helpen, het gaat bij Bert van Wijlen heel ver. ,,Mijn mobieltje ligt op mijn nachtkastje", zegt hij. ,,Als die midden in de nacht afgaat, dan weet je dat er een probleem is." Hoe groter de Gordiaanse knoop, hoe liever. ,,Het is geweldig leuk als je het kunt oplossen. Dat lukt bijna altijd."

Soms heeft hij daar hulp voor nodig. Hij kan bij nacht en ontij een beroep doen op medewerkers. ,,Ze doen het voor mij. Maar hebben ze in hun vrije tijd een tractor of een vrachtwagen nodig, doe ik niet moeilijk."

Voor een mens in nood moet je een stap meer zetten. Beide neven varen op dat kompas, geërfd vanuit de familie. André: ,,Mijn opa, Jos van Wijlen, was in de oorlog leider van de verzetsgroep André. Hij heeft zijn leven gewaagd, want kon het niet verkroppen dat ons land door de Duitsers was bezet. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Bert en ik hebben dat ook."

De vader van Bert, Bart van Wijlen, leverde zijn eigen bijdrage aan volk en vaderland. Zo dook in 1943 Rens van den Berge op zijn boerderij onder toen de student rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam weigerde een loyaliteitsverklaring te tekenen.

Personeel

Bert: ,,Mijn vader was ook heel begaan met zijn personeel. Mocht er eentje niet aan woonruimte kunnen komen, dan probeerde hij een en ander te regelen. En mijn vader hielp boeren die knijp zaten. Eentje vroeg zich af waar de rekening bleef voor het dorsen. 'Die ligt in de la', had mijn vader gezegd. 'Je betaalt pas als je je zaken op orde hebt.' Bij die man waren een stuk of tien koeien weggehaald, vandaar."

Nog altijd doen verenigingen in Sprang-Capelle een beroep op de Van Wijlens, voor hand- en spandiensten. Zelden of nooit komen ze aan een gesloten deur. Hun rode draad: je bent er niet voor jezelf op de wereld, maar voor elkaar. André: ,,Maar we zijn echt niet de enigen, hoor. In ons dorp zijn veel mensen die zo in elkaar steken." André maakt zich zorgen om Capelle. ,,Dat deel vergrijst. De scholen kunnen maar amper overleven, de voetbalclub heeft het lastig. Er is maar amper bedrijvigheid." Bert: ,,Casade heeft wel veel huurhuizen opgeknapt, maar er is geen jong volk voor teruggekomen. Wat mij betreft gaan ze zo gauw mogelijk aan de Nieuwevaart bouwen."

Hij weet bij voorbaat al dat het lang gaat duren. ,,Dat staat me tegen. Vroeger liep ik een gemeentehuis binnen, klampten ambtenaren me aan om mee te denken over problemen. Ja, ik heb heimwee naar de tijd dat de gemeentes kleiner en dus laagdrempeliger waren."