Vandalen beschadigen auto's in Drunen met winkelwagentje

College Waalwijk en SGP willen strijdbijl begraven: ‘In een gesprek zonder Dr. Phill’

13:03 WAALWIJK - Burgemeester en wethouders van Waalwijk en de SGP gaan hun ‘ruzie’ uitpraten in besloten sfeer. In openbare brieven vlogen de afgelopen weken de verwijten over en weer en dat is ook geen oplossing, vindt het college. ,,Wij krijgen het gevoel dat alleen Dr. Phil nog ontbreekt.”