Vandalen laten goede voornemens tijdens jaarwisseling Heusden thuis: totale schade bijna 32.000 euro

Het totaalbedrag is zo’n 4000 euro hoger dan vorig jaar, maar blijft nog wel flink onder de 41.000 euro die Heusden moest aftikken na de jaarwisseling 2019-2020. Of de schade verhaald gaat worden? ,,We kunnen natuurlijk stoer roepen dat we dat gaan doen, maar de kans dat dat lukt is klein. Het is erg moeilijk de daders te vinden”, aldus een gemeentewoordvoerder.