vanHaren blijft groeien en breidt distributiecentrum in Waalwijk uit

Schoenenbedrijf vanHaren in Waalwijk wist het afgelopen jaar opnieuw te groeien. In 2018 werden 7.1 miljoen paar schoenen verkocht. Om die groei de komende jaren door te kunnen zetten, is de uitbreiding van het distributiecentrum, volgens Van Disseldorp, nodig. Het bedrijf wil niet alleen online groeien maar ook het aantal winkels in België vergroten. Deze maand opent een winkel in Gent de deuren, in het najaar een in Antwerpen. ,,Wanneer het logistieke centrum is uitgebreid kunnen we 5 miljoen paar schoenen per jaar extra verwerken, 15 miljoen paar in totaal.”