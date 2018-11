Vanuit Heusdens Initiatieven Festival inwoners gezond en gelukkig maken

,,We hebben een pitch hoor.” Jolien Bouman en Sylvia Pullen (Stichting High5) zijn trots. Gemeenteambtenaar Frank Verbaan met onder andere buitensporten in zijn portefeuille, kan wel iets voor hen betekenen. Stichting High5 probeert mensen met een beperking onder begeleiding hun talenten te laten ontwikkelen. ,,We hebben nu van weerszijden verteld over de mogelijkheden. Ik heb veel contact met clubs die werk of iets te doen hebben. Daar moeten we wel uitkomen”, legt Verbaan uit.

Jolien Bouman en Sylvia Pullen zijn naar het eerste Heusdens Initiatieven Festival gekomen met de bedoeling te netwerken. ,,We zijn nog te onbekend. We weten niet goed wat we van deze avond moeten verwachten”, vertellen ze aan het begin van de avond. Een uurtje later is er een ander gevoel. ,,We zijn een stuk bekender geworden. Veel informatie uit kunnen wisselen”, meldt Jolien die haar stichting tijdens de ‘elevator pitch’ ook al goed op de kaart zette.

Elevator pitch

Aan een ander tafeltje zit Theo Hendriks van De Ruilwinkel samen met mensen van Renier van Arckel en Stichting Alles Voor Mekaar. Ook zij matchen. Tijdens zijn ‘elevator pitch’ lichtte doet Hendriks tevens de zaal een verzoek om een andere, pakkender naam te bedenken ‘ruilwinkel’. Daar komt al snel respons op. ‘Ruilen zonder huilen’, wordt gesuggereerd. Maar dat vindt Hendriks een te lange naam. Later aan het tafeltje flapt Tessa Daniëls dan ineens de woorden ‘De Verbinding’ er uit. ,,Dat lijkt me een betere naam”, lacht Hendriks. Maar het gaat hier zo saampjes niet om de naam. Hendriks licht toe dat zijn ruilwinkel niet alleen voorwerpen ruilt maar ook diensten. ‘’Stel als voorbeeld dat iemand een schilderij op wil laten hangen. Een ander kan toevallig heel goed taarten bakken. Die brengen we dan bij elkaar.” Bas Groenendijk van Stichting Alles Voor Elkaar denkt dat ze elkaar kunnen versterken waarbij ze vooral de eenzaamheid te lijf willen gaan. ,,Een eenzame ouder kan ook een eenzame jongere, want die zijn er ook, helpen. En andersom. De oplossing ligt soms zo dicht in de buurt bij je”, attendeert Groenendijk.