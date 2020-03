Vanwege het coronavirus viert mevrouw Jonkman haar honderdste verjaardag in Werkendam alleen met de familie

Moeten woonwagens in Waalwijk weg na drugs­vondst? Snel einde aan onzeker­heid

9:32 WAALWIJK - De rechter velt binnenkort een oordeel over de langslepende zaak rond het woonwagenkamp aan de Altenaweg in Waalwijk. Na een drugsvondst eind september 2018 eist de gemeente het vertrek van de bewoners van twee woonwagens. Maar de families geven de strijd tegen een gedwongen verhuizing niet op. Dinsdag dient weer een rechtszaak. In mei of juni volgt waarschijnlijk de uitspraak.