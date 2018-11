Variatie en grote belangstelling fotoexpositie Collectief Brabant

Recensie OOG voldoet aan de verwach­ting in Waalwijk met Druk-werk klucht

13:15 WAALWIJK - Een hilarisch stuk, geschreven door de favoriete auteur van John Lanting, dan kan het niet anders of het moet lachen zijn in het theater. En om maar direct met de deur in huis te vallen: dat is het ook geworden. Dit dankzij toneelvereniging OOG met de klucht Druk-werk tussen de lakens van Ray Cooney en John Chapman. Een stuk dat ook bekend is onder de titel 'Maak plaats voor mevrouw' en door deze Waalwijkse vereniging is opgevoerd.