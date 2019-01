Varrassing tijdens jubileum Powerhouse Awards in Wijk en Aalburg: het was de laatste

Het zou mooi zijn als je voor het zilveren jubileum van de Powerhouse Awards passende kleding draagt, zo stond in de uitnodiging. Verschillende sporters gaven daar vrijdagavond gehoor aan. Aanvoerder Sven van Kessel zag er heel strak uit in zijn pak, afgemaakt met een vlinderdas. Het leverde hem en zijn ploeggenoten van FC Drunen, die meedongen in de categorie sportploegen, een applaus op uit de goed gevulde sporthal d'Alburcht in Wijk en Aalburg.

Ook Raïsa Schoon en Emi hadden zich feestelijk gekleed: zwarte jurkjes, zwarte nylonkousen. De handen gingen voor de beachvolleyballers nog meer op elkaar, gepaard met gilletjes. Geen wonder, voor de derde keer op rij namen ze in de hoofdprijs in ontvangst. ,,Jetty verdient ook een prijs", vindt het tweetal. ,,Het hele jaar door is met deze sportverkiezingen bezig. Hoe, dat weten we niet." Jetty is Jetty Duister, al 25 jaar de drijvende kracht achter de verkiezingen.

Die erkenning kwam er wel degelijk, omgeven met geheimzinnigheid. Om negen minuten over tien konden de bezoekers op via de Facebookpagina van de Powerhouse Awards van Jetty Duister horen dat er geen 26ste editie meer komt. Reden voor René van der Giessen, voorzitter van Kadijk Beach University, de Veense haar een speciaal ingelijst shirt aan te bieden: een 25 omgeven met lauwerkransen, en de tekst Goud voor sport in de spotlights.

Gevolgd door een ovationeel applaus, het grootste in al die jaren. Voor al dat werk dat Duister erin heeft gestoken. ,,We worden ouder, de sportverkiezingen werden steeds groter", zegt Duister. ,,Het kost erg veel energie. Er zijn ook andere interesses, daar wil je ook tijd aan besteden. Het was fantastisch. We hadden super veel mazzel met zo veel goede sporters in deze regio.”