Vechthonden bijten sheepsdog Denzo dood, baasje en zijn zoontje (2) komen met de schrik vrij

Het is donderdagmiddag 30 december, uurtje of twee ’s middags. Een 34-jarige inwoner van Wijk en Aalburg wandelt met zijn zoontje van twee en hun hond Denzo over de Anjelierstraat. ,,We waren net de eendjes wezen voeren, in de vijver achter bejaardenhuis Maaswaarden.” Bij de glasbakken zien ze op de parkeerplaats twee loslopende honden. ,,Staffordshire of pitbull-achtige honden, zoiets.”