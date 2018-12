Veel animo voor ‘de lekkerste oliebollen van Waspik’: ‘We bakken tot de ingrediënten op zijn’

,,Ik heb geen idee hoeveel ik er vandaag al gebakken heb. Maar we gaan net zo lang door tot iedereen voorzien is. Of tot de ingrediënten op zijn. We willen zoveel mogelijk mensen mee laten genieten van de lekkerste oliebollen van Waspik”, aldus een van de leden van CV Krekwakwou die in een speciale partytent op het erf van eetcafé Hieriest druk aan het bakken is.

De oliebollen actie die Samen Top, carnavalsvereniging Krekwakwou en Hieriest vorig jaar hielden, ging toen bijna aan haar eigen succes ten onder. In de voorbestelling waren al meer dan duizend oliebollen besteld en daar kwamen er nog enkele honderden in de vrije verkoop bij. Dat betekende eindejaarsstress bij de bakkers. Nu lijkt alles beter onder controle en is er meer coördinatie. Ook zijn de pannen waarin de oliebollen worden gebakken wat groter.

De samenwerking tussen de organiserende partijen verloopt soepel. Bestellingen worden overzichtelijk achterin het café klaargezet waardoor de doorstroom van bezoekers goed is. Soms blijven mensen aan de bar wat drinken; oudejaarsdag is per slot van rekening de ideale dag om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Maar ook om vooruit te kijken en dat doen CV Krekwakwou met de bouw van hun carnavalswagen en Samen Top met de uitbreiding van hun werkzaamheden. De opbrengst van de oliebollenactie zal daar zeker aan bijdragen.

Volledig scherm Er werden Oudejaarsdag meer dan duizend oliebollen gebakken tijdens de oliebollen actie van CV Krekwakwou, Samen Top en Hieriest. © Marcel Donks

