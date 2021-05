Veel animo voor Nieuwe Wetering: 45 organisaties hebben interesse

Maand vertraging

Huurprijzen

Hoe hoog de huur gaat worden van ruimtes in de Nieuwe Wetering is nog niet bekend. ,,De huren worden op dit moment berekend en fijngeslepen”, zegt Brekelmans. Zeker is dat de gemeente verschillende huurtarieven gaat berekenen; commerciële huurtarieven en (semi)maatschappelijke tarieven. Maatschappelijke organisaties krijgen flinke korting op de huurprijs, commerciële organisaties betalen een marktconforme prijs. ,,Op deze manier willen we oneigenlijke concurrentie voorkomen.”

De gemeente Loon op Zand is al jaren bezig met plannen om de Wetering en de naastgelegen sporthal grondig te renoveren. De gemeenteraad is in principe akkoord met de investeringsplannen, maar wil voordat ze definitief akkoord gaat zeker weten of er voldoende partijen zijn die in de Wetering willen trekken, of ze tevreden zijn over de ruimte die ze krijgen én of ze het kunnen betalen. ,,We bouwen niet voor leegstand”, zo stelde de raad eind vorig jaar. ,,Voordat we beslissen moeten die antwoorden er zijn.”