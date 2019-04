Veel boeren kunnen niet zonder bijverdienste; ook Dirk (26) slaat een nieuwe weg in

Goalball Vereniging Waalwijk landskampi­oen

23 april WAALWIJK - Goalball Vereniging Waalwijk heeft zaterdag in de vijfde en laatste competitieronde in sporthal Lunetten in Utrecht de landstitel opgeëist. De club, die bestaat uit sporters met een visuele beperking, was torenhoog favoriet. ,,Je moet het nog wel waarmaken”, zegt voorzitter en speler Marcel van Beijnen. ,,We zijn er heel trots op."