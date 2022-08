Veel camera’s nodig voor veilig Zanddonk in Waalwijk: ‘Toezicht op dit bedrijvengebied kost 2 ton’

De lat ligt hoog voor Zanddonk. Het moet één van de veiligste bedrijventerreinen van Nederland worden. Dat is in ieder geval de ambitie van Parkmanagement Waalwijk. Het is ooit in het leven geroepen om samen met gemeente en ondernemers de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren. Parkmanagement is al een tijd actief op het Waalwijkse bedrijventerrein Haven, en daar is Zanddonk nu bijgekomen.