Veel maatregelen en volop zorgen bij het d’Oultremontcollege: ‘In mijn hart wilde ik de kinderen zien’

Inbrekers nemen fooienpot mee bij luxe jachtenbou­wer, bedrijf looft duizend euro tipgeld uit

21 augustus Sleeuwijk Yachting looft duizend euro uit aan degene die de gouden tip heeft over een inbraak in het pand, eerder deze maand. De buit was de fooienpot en wat wisselgeld, maar de schade aan de deur is aanzienlijk. ‘Misschien willen de daders zich melden en hun verzekering inschakelen?’