Veel meer bezoekers op het kerkhof bij Sint Jan? Goed plan?

Casade bouwt één centraal kantoor in Kaatsheu­vel, andere vestigin­gen gaan dicht

KAATSHEUVEL - Wooncorporatie Casade neemt in het voorjaar van 2024 haar intrek in een nieuw kantoor in Kaatsheuvel. Het komt op de plaats waar tot een aantal jaren geleden de woonwinkel van Casade was gevestigd, Jan de Rooijstraat 43.

14:36