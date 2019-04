Veel onbegrip over permanente verlichting op gedeelte van A59

Winnaar D'n Aelse Dorpsquiz is De Wisselkaai

25 april ANDEL - D'n Aelse Dorpsquiz 2019 is gewonnen door het team Hells Ael. Dat werd gisteravond bekend in de feesttent van de plaatselijke Oranjevereniging Juliana, de organisator van de quiz. Bijna vier weken moesten de deelnemers op de uitslag wachten. De spanning in de bomvolle tent was dan ook te snijden.