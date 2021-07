Veel schade bij schuurbrand in Sprang-Capelle

Lidl in Waalwijk houdt deur voor andere winkels toch open: ‘Maar corona zorgt nu voor veel leegstand’

17 juli WAALWIJK - Bij de nieuwe Lidl-supermarkt aan het Laageinde in Waalwijk komen in de toekomst mogelijk toch nog meer winkels. Het bedrijf zegt nog altijd een deel van het complex te willen verhuren aan andere ondernemers. Maar volgens Lidl is er nu te weinig belangstelling.