'Veel te weinig informatie over Steenenburg-deal met Kelders’

DRUNEN - Misschien is het een prima deal, de verkoop van een deel van de bouwgrond plus kasteel d’Oultremont op landgoed Steenenburg aan Jan Kelders. Maar om dat te kunnen beoordelen moet de gemeenteraad veel meer informatie hebben. Heusden Transparant heeft tal van vragen.

Voor alle duidelijkheid: de oppositiepartij is op voorhand absoluut niet tegen de verkoop van bouwgrond plus het voormalige Roze Kasteel aan Jan Kelders Beheer, zo verzekert raadslid Louise van der Heijden. Of tegen de bouw van huizen op Steenenburg. ,,We begrijpen heel goed dat er argumenten zijn om met Kelders in zee te gaan. Dat het voordelen kan hebben om de woningbouw in het middengedeelte en de exploitatie van het kasteel bij dezelfde onder te brengen als andere ontwikkelingen.”

Ze doelt daarmee op de plannen van Kelders voor een high-tech campus plus een hoogwaardig research- en ontwikkelcentrum. ,,En ik ga er vanuit dat burgemeester en wethouders het allemaal goed geregeld hebben. Maar met de informatie die we nu hebben gekregen, kunnen we dat niet controleren. En daar zijn we als raad voor.”

Van der Heijden vraagt zich waarom het college de raad de afgelopen tijd niet vertrouwelijk heeft bijgepraat over de gesprekken met Kelders. ,,Vooral omdat het college afwijkt van de gebruikelijke procedure, om de grond aan minimaal twee ontwikkelaars aan te bieden. Dat afwijken mag, maar we willen graag weten of we er als gemeente het beste uithalen.”

‘Steenenburg is een zwaar dossier’

Daarbij gaat het volgens Van der Heijden niet alleen om geld. ,,Kwaliteit is ook belangrijk. Het gaat om het beste resultaat voor de beste prijs. In dat opzicht zitten we voor Steenenburg niet per se vast aan Kelders, al begrijpen we dat het een plus kan zijn als het gebied in handen is van één iemand.”

De vijftien schriftelijke vragen over de afspraken spitsen zich vooral toe op het willen inzien van alle relevante (financiële) stukken. Dat is belangrijk, stelt Van der Heijden, zeker ook omdat Steenenburg 'een zwaar dossier is'. Heusden kocht het failliete Land van Ooit in 2007 voor 14 miljoen euro, maar gaat er naar verwachting een miljoen verlies op lijden van een miljoen of acht. ,,De grondexploitatie is een van de grootste risico's die we als gemeente hebben. Daarom had de raad vooraf geïnformeerd moeten worden."

Van der Heijden wil ook weten of er harde afspraken zijn over het type huizen dat wordt gebouwd, of er een zelfbewoningsplicht voor kopers geldt en hoeveel Kelders voor het Roze Kasteel gaat betalen. Dat kasteel is voor 1,4 miljoen euro (inclusief vier ton subsidie) gerestaureerd. ,,Wie het ook koopt, we willen een zakelijke, marktconforme prijs.” Wethouder Mart van der Poel wilde zaterdag in deze krant geen bedragen noemen, maar sprak van een marktconforme totaalprijs.

Het college moet de vragen van Heusden Transparant nog beantwoorden, maar beloofde eerder de raad binnen een maand bij te praten.

226 huizen

De bedoeling is dat in het middengebied zo'n 170 huizen komen: 120 (zorg)appartementen en 50 patiowoningen. De grond aan de zuidkant van Steenenburg gaat Heusden zelf uitgeven voor de bouw van 56 luxe woningen. De medische campus van Kelders moet aan de noordkant van het voormalige Land van Ooit komen.