Veel verdriet bij Drunense lingeriezaak van Anja van den Berk na winkel vol rook na brand

Zeven nieuwe Waspikse Buurtban­ken geplaatst

13:24 WASPIK - Na de onthulling van de eerste Buurtbank aan de Kerkstraat in Waspik op 8 december zijn woensdag zeven nieuwe banken in het dorp geplaatst. Mooi verdeeld over Waspik-Boven en Waspik-Beneden zodat er nog meer gelegenheid is om even uit te rusten en een praatje te maken.