Veelbesproken lindes gaan toch niet om: bomensoap in Waalwijk

In Waalwijk ligt nu ook een regenboog­ze­bra­pad

5 september WAALWIJK - Waalwijk is een regenboogzebrapad rijker. In de Wilhelminastraat, ter hoogte van de Teresiaschool, ligt de kleurrijke oversteekplaats. Het is een blijvend symbool voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen.