Veelbesproken Schoenenkwartier tevreden met aanloop: 16.000 bezoekers in een half jaar

met video Autobran­den in Kerkdriel en Veen tijdens jaarwisse­ling

KERKDRIEL/VEEN - Tijdens de jaarwisseling zijn in Kerkdriel meerdere auto’s in vlammen opgegaan. De brandweer moest drie keer uitrukken. Ook in Veen gingen, zoals elk jaar, auto’s in de fik.

1 januari