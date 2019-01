Veense zangvereniging De Lofstem is meer koor van de regio

Profvoet­bal­lers moedigen kinderen in De Langstraat aan: Scoor een Boek!

23 januari HEUSDEN/WAALWIJK - Profvoetballers van RKC Waalwijk en Willem II moeten meer kinderen aan het lezen krijgen. Aan het project ‘Scoor een Boek!’ nemen 85 klassen van 47 verschillende basisscholen in de regio deel. Spelers gaan de leerlingen persoonlijk aanmoedigen om in de boeken te duiken. De aftrap voor het project is maandag 4 februari bij basisschool JPS in Heusden.