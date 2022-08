Veerboot tussen Sprang-Capelle en Dussen voor onbepaalde tijd gestremd na aanvaring

ACHTER DE SCHERMEN BIJ VILLA PARDOES De clowns van Villa Pardoes brengen lucht in het leven: ‘Magie van de rode neus verricht wonderen’

KAATSHEUVEL - Als Sprookje en Loet een bezoek brengen aan Villa Pardoes is er geen scenario. ,,Er gebeurt altijd wat, dat is de magie van de clown.” Hun doel? Gezinnen in het zonnetje zetten. De kinderen én hun ouders.

18 augustus