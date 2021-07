Veertig jaar musicals in één show: De Notenkrakers maken indruk in De Leest

WAALWIJK - Veertig jaar musicals in een anderhalf uur persen is een hele kunst. De Waalwijkse kindermusicalgroep De Notenkrakers kreeg dat voor elkaar in Hoera! Wij zijn jarig! . Het verjaardagsconcert ontlokte aan het publiek in Theater De Leest enthousiaste reacties.

Het was een feest van herkenning voor de mensen in de zaal, voornamelijk oud-leden en ouders van huidige leden. Ze klapten vol vuur op het krachtige dubstep-ritme van een lied uit De prinses en de Griezelgrot. Juichten bij het stralende Goeiemorgen, nieuwe dag, beter bekend als A Brand New Day uit The Wiz. Ze zongen liedjes mee die ze kenden uit de tijd dat ze bij De Notenkrakers zaten, en gingen uit volle borst toen het clublied gezongen werd.

Begon als kerkkoor

De Notenkrakers begonnen als kerkkoor, maar sloegen een andere richting in nadat ze voor hun vijftienjarig jubileum een musical ingestudeerd en opgevoerd hadden. Sindsdien heeft de groep meer dan twintig musicals op de planken gebracht.

Er was duidelijk veel werk gestoken in de presentatie. De voorstelling was een compilatie van liedjes uit het repertoire van De Notenkrakers sinds 1997. Die werden steeds voorafgegaan door gefilmde flarden uit de betreffende musical, geprojecteerd op een scherm achterop het podium. Vervolgens kwamen leden van de groep op, brachten een of twee nummers, en gingen na afloop snel weer af.

Het tempo was hoog. Voor elke nieuwe set nummers moesten solisten en kleine groepjes omgekleed worden. Daar zaten uitgebreide uitdossingen tussen. Voor De Tovenaar van Oz werden kinderen in de pakken gehesen van de leeuw, de vogelverschrikker en de blikken man. En na afloop moesten ze weer andere kleren aan. Het liep allemaal gesmeerd.

Duet met spiegelbeeld

Maar het meest indrukwekkend waren toch de zang en dans van de vijfendertig leden. Het vergt nogal wat lef om solo’s en duetten te zingen. De Notenkrakers deden het met volle overgave. Zo zong de hoofdpersoon in Alice in Wonderland een loepzuiver duet met haar ‘spiegelbeeld’. Tijdens een lied uit Pinokkio voerde een groep clowns een grappige houterige dans uit. Het plezier en de overtuiging straalden er aan alle kanten vanaf.

Voorzitter Toine van de Wiel had tijd nodig om bij te komen van alle drukte rond de drie voorstellingen van afgelopen weekend. Het was een ongelofelijk karwei geweest om alles soepel te laten verlopen, met het samenstellen van de filmpjes en de omkleedpartijen tussen de acts door.

Hij straalde van de enthousiaste reacties die hij gekregen had. ,,De oude en de nieuwe burgemeester zaten in de zaal”, glunderde hij. ,,Ze waren verrast en zwaar onder de indruk. Sacha Ausems vertelde dat ze geen idee had van het niveau van de cultuur in Waalwijk. Daar heeft ze nu een mooi beeld van gekregen. Ik denk dat we de mensen warm gemaakt hebben voor de komende uitvoering in januari.”